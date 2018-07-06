Джастин Бибер и Хейли Болдуин не поддаются семейной "бытовухе"

Вчера, 23:30 \\ Шоу-бизнес

Звездная парочка устроила себе медовый месяц, и теперь периодически на их аккаунтах появляются "сладкие" фотографии, атмосфера которых пропитана большой влюбленностью.

 Не так давно в мире шоу-бизнеса узнали о новом браке, который был заключен между известной американской моделью Хейли Болдуин и певцом канадского происхождения Джастином Бибером. Пара не скрывает своих отношений. Между тем, ее поклонники переживали, что после свадьбы оба утонут в семейной "бытовухе", однако они стараются ей не поддаваться.

 Чтобы не произошло то, чего боятся все новобрачные, Бибер и Болдуин стараются как можно больше времени проводить вместе. Накануне они устроили себе совместный отдых на яхте, где и сделали очень романтичные фотографии. На них они запечатлены то лежащими в обнимку, то целующимися.

Поклонники были в восторге от того, насколько милыми выглядят молодожены, и как трогательно друг к другу они относятся. К слову, певец назвал свою супругу "тыковкой", а она написала под фото "мой" и поставила эмоджи в виде красного сердца.

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Автор - Мартина Корф
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