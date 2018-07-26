Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев снова вместе

Сегодня, 09:56 \\ Шоу-бизнес

Не так давно Дайнеко развелась с мужем, а Воробьев расстался с возлюбленной. Их поклонники втайне надеялись на возобновление отношений артистов. Оказалось, что звезды и впрямь оправдали ожидания своих фанатов.

 Артисты стараются не афишировать свои отношения. Однако известно, что на днях Алексей Воробьев прилетел к Виктории Дайнеко в Москву на съемки ее нового клипа на песню «С Новым годом, мой любимый человек!». Интересно, что написал эту композицию сам певец. Ассистент на съемочной площадке Павел рассказал, что сюжет клипа будет основан на реальной истории любви звезд. По его словам, Воробьев даже привез шапку, которую Дайнеко подарила ему 8 лет назад. Как рассказывают в окружении пары, исполнители буквально светятся от счастья, когда проводят время друг с другом. Все вокруг очень рады, что они снова вместе, позволив себе дать друг другу еще один шанс.

 Известно, что исполнители пытались построить отношения несколько раз. Впервые роман завязался в 2011 году и продлился чуть более года. После этого артисты пытались возобновлять отношения несколько раз, но ничего не получалось. Поклонники надеются, что жизненный опыт и некоторые паузы в отношениях позволят Виктории Дайнеко и Алексею Воробьеву создать гармоничный и счастливый союз.

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Автор - Евгения Чернобаб
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