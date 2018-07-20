Сегодня Людмиле Гурченко исполнилось бы 83 года

Сегодня, 09:33 \\ Шоу-бизнес

Сегодня, 12 ноября, легендарной актрисе и всеобщей любимице Людмиле Гурченко исполнилось бы 83 года.

Людмила родилась и выросла в Харькове в творческой семье. После окончания школы переехала в Москву и поступила во ВГИК в мастерскую С. Герасимова и Т. Макаровой, который закончила в 1958 году. Первым заметным появлением молодой актрисы в кино стала роль в фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», где Людмила исполнила песню «Пять минут». После премьеры она буквально проснулась знаменитой.

Дальше в карьере были такие известные картины как «Девушка с гитарой» (1958), «Соломенная шляпка» (1974), «Двадцать дней без войны» (1976), «Пять вечеров» (1978), «Любимая женщина механика Гаврилова» (1981), «Вокзал для двоих» (1982), «Любовь и голуби» (1984), «Старые клячи» (2000).

Многие персонажи Гурченко стали легендарными, а их реплики разобрали на цитаты. Чего стоит только одна фраза из кинофильма «Любовь и голуби», где актриса исполнила роль «разлучницы» Кузякиных Раисы Захаровны: «ну почему же крашеная, это мой натуральный цвет». Последнее появление легенды в кино состоялось в роли камео в украинском фильме «Легенда. Людмила Гурченко», снятом в 2011 году. Однажды в интервью Людмила Марковна сказала: «А вообще биографию и характер актёра можно проследить по его ролям. Как бы тонко он ни перевоплощался и ни прятался за текст. Везде, во всех ролях, есть частица меня».

Как режиссер Гурченко совместно с Дмитрием Коробкиным в 2009 году сняла картину «Пестрые сумерки» и сама написала музыку для фильма. Также как композитор она создала музыку для кинокартин «Моя морячка» (1990) и «Люблю» (1993).

Помимо актерской картеры, звезда также записывала диски, снималась в клипах и писала книги о собственной жизни. Последняя книга с символическим названием «Люся, стоп!» появилась в 2002 году.

Людмилы Гурченко не стало 30 марта 2011 года.

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Автор - Анна Андреева
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