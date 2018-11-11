«Горячее» декольте Лободы не оставило немцев равнодушными

Сегодня, 09:25 \\ Шоу-бизнес

Светлана Лобода дала концерт в Дюссельдорфе в коротком платье с очень глубоким вырезом на груди.

Украинская артистка Светлана Лобода проводит концертный тур по Германии. Выступление звезды перед зрителями Дюссельдорфа взбудоражило социальные сети. Такую бурную реакцию вызвал откровенный костюм Светланы. На Лободе было надето короткое черное платье. Главный фурор произвело декольте, заканчивающееся ниже груди. Поклонники переживали, что певица может попасть в пикантную ситуацию, но специальная конструкция наряда не позволила папарацци раздобыть сенсацию.

Сейчас многие СМИ и пользователи социальных сетей активно обсуждают немецкие гастроли украинки. Светлана Лобода совсем недавно стала матерью во второй раз. Часто в интернете мелькала информация, что отцом девочки стал лидер известной рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн. Его совместные фото со Светланой указывают как минимум на приятельские отношения.

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Автор - Антон Словацкий
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