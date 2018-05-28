Полтора года трезвости отметила Дана Борисова на острове Самуи

Сегодня, 09:12 \\ Шоу-бизнес

Знаменитость решила вернуться туда вместе с дочерью, чтобы показать ей местные достопримечательности, а также наведаться к сотрудникам, которые помогали ей преодолеть зависимость.

 Дана Борисова рассказала, что чувствует себя на острове Самуи уже совсем как дома. В отеле, в котором она остановилась вместе с дочерью Полиной, ей даже предложили сотрудничество - звезда может стать лицом заведения.Также она рассказала, что, хоть погода уже не была такой теплой, как летом, они все равно загорали у бассейна.

 Помимо развлечений, Борисова также посетила реабилитационный центр "Сабай", где сама избавлялась от алкогольной зависимости. Там она и отметила полтора года своей трезвости. По ходу посещения она также познакомилась с новыми постояльцами, большинство из которых заявили, что именно ее пример побудил их начать лечение. С собой в Москву она привезла фотографию с сотрудниками учреждения.

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Автор - Мартина Корф
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