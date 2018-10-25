Эксперты составили Топ-10 фильмов, вдохновляющих на путешествие

Независимые эксперты составили рейтинг топ-10 фильмов, которые заставят зрителей полюбить путешествия. Возглавила список американская картина Боба Гейла «Трасса 60».

Легендарный фильм Гейла рассказывает об удивительном путешествии Нила Оливера, во время которого он не только попадал в необычные ситуации, но и переосмыслил свою жизнь. Другой фильм, попавший в список – «Залечь на дно в Брюгге». Казалось бы, на первый взгляд мрачный фильм наполнен типичным английским юмором и философией, а образы главных героев на экране воплотили Колин Фаррел, Брендон Глисон и Рейф Файнс.

На третьей строчке оказался фильм «Жизнь Пи», в котором зрителю рассказывают историю индийского мальчика, выжившего после кораблекрушения. Также в рейтинг вошла романтическая история «Полночь в Париже», повествующая о жизни писателя, оказавшегося в прошлом, где он смог познакомиться с Сальвадором Дали, Эрнестом Хемингуэем и остальными представителями литературы серебряного века. Пятая строка досталась новогодней истории «Отпуск по обмену» с замечательным актёрским составом – Кейт Уинслет, Кэмерон Диаз и Джуд Лоу.

Остальные места заняли такие фильмы, как «Вики Кристина Барселона», «Пляж», «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Евротур» и «В диких условиях».