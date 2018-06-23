Концертную куртку Майкла Джексона продали на аукционе почти за 300 тысяч долларов

По сообщению аукционного дома Julien's Auctions, куртка Майкла Джексона, в которой он выступал во время первого гастрольного тура в поддержку альбома Bad, была продана за 298 тысяч долларов в Нью-Йорке.

Выставленная на аукцион куртка с несколькими застёжками-молниями, ремнями и пряжками являлась одним из знаковых костюмов Джексона. В ней артист появился на сцене в конце 80-х годов. Сзади куртки имеется надпись, сделанная лично певцом серебряным перманентным маркером.

Согласно данным агентства Reuters, стартовая цена за лот выросла почти в три раза. Изначально жакет оценивали в 80-100 тысяч долларов. Куртка была выставлена коллекционером, который ранее приобрёл кожаный пиджак Джексона, ставший знаменитым после съёмок клипа «Триллер». Тогда пиджак достался ему за 1,8 миллионов долларов.

На аукционе было представлено более 800 вещей и предметов, принадлежавших когда-то известным фигурам рок-н-ролла. На продажу были выставлены электрогитары Элвиса Пресли, Боба Дилана и Эрика Клэптона, а также вещи из гардероба Ареты Франклин и украшения Мадонны.