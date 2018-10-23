Максим Фадеев рассказал как он похудел почти на 70 килограмм

Знаменитый российский певец и продюсер, наставник шоу «Голос» раскрыл секрет своего похудения и поделился печальным опытом приема таблеток для похудения.

Об этом Фадеев рассказал в эфире передачи «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

Сначала продюсер пытался похудеть при помощи чудо-таблеток, для рекламы которых использовали имена Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. В результате вместо похудения он 1.5 года лечил кишечник и желудок. А производители препарата «Редуслим» стали незаконно использовать имя Максима Фадеева для рекламы своей продукции, в результате чего продюсер был вынужден подать на них в суд.

В итоге похудеть на 65,5 килограммов Фадеев смог по всем известной простой формуле: спорт и правильное питание. Музыкант показал, что в холодильнике у него лежат овощи, фрукты и вода, а вот места жирным и калорийным продуктам там не нашлось. Необычно, но вода оказалась в пронумерованных бутылках. Комментировать вопрос «а вода ли там налита» Фадеев отказался.

Также певец рассказал, что он решил вернуться на сцену после более чем 25-ти летнего молчания и сейчас активно готовится к большому сольному концерту, который состоится 15 ноября, в московском «Крокус Сити Холле».