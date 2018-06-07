Иосиф Пригожин рассказал, как следил за перемещениями Валерии через приложение

По словам самого мужа певицы, первое время совместной жизни он очень боялся потерять Валерию, испытывая панические атаки, и даже следил за ее перемещениями с помощью приложений.

Иосиф Пригожин признался, что очень привязан к своей супруге. Он отметил, ранее даже не предполагал, что способен на такие чувства. Как не раз отмечала сама Валерия, ее муж стал для нее не только самым близким человеком, не только профессиональным продюсером, но и также заботливым отцом для ее детей.

Известный продюсер признался, что в самом начале отношений ему пришлось побегать по больницам с паническими атаками, особенно когда жена улетала на гастроли. По словам любящего мужчины, он готов был срываться в другие города вслед за ней, настолько он боялся, что с супругой случится что-то плохое и потерять ее. «Когда Лера уезжала на гастроли, а я оставался на работе, то не мог спать вообще, просто не засыпал», - рассказывает Пригожин. Мужчина заявил, что даже сам от себя не ожидал такого поведения.

В результате супружеская пара решила, что на гастроли им лучше ездить вместе, что еще больше укрепило из отношения. Иосиф до сих пор везде старается сопровождать Валерию. Он даже называет себя ее «сиамским близнецом».