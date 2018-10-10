Королевская семья Великобритании почтила память погибших в Первой мировой войне

Сегодня весь мир отмечает День Памяти погибших в Первой мировой войне, известный также как День поминовения или День перемирия. Именно 11 ноября 1918 года было заключено Компьенское перемирие, положившее конец кровопролитной Первой мировой войне, продолжавшейся четыре года и три месяца.

Королевская семья Великобритании не могла остаться в стороне и не отметить такое значимое историческое событие. Накануне празднования принц Гарии под проливным дождем возложил цветы на стадионе Туикенем и почти память погибших в войне минутой молчания.

А вечером состоялся торжественный Фестиваль памяти, на который прибыла вся королевская семья во главе с Елизаветой II. Не хватало только мужа королевы – герцога Эдинбургского, который из-за преклонного возраста и проблем со здоровьем с осени принял решение отойти от исполнения официальных обязанностей. В последний раз его видели на свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбанка, которая состоялась 12 октября.

Памятный фестиваль был организован в Альберт-холле. После торжественной части прошел концерт, на котором выступили Том Джонс, Том Флетчер, Дэнни Джонс и многие другие известные музыканты. Затем все присутствовавшие под траурную музыку почтили память погибших, каждый держал в руках портрет одного из солдат той войны.