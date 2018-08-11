Кейт Миддлтон может быть беременна в четвертый раз

Ходят слухи, что жена принца Уильяма забеременела четвертым ребенком. Сама королевская семья это не комментирует, однако дворецкий, служивший еще при жизни принцессы Дианы, объяснил, ради чего Кейт Миддлтон может отважиться на такой рискованный для ее жизни шаг.

В малом возрасте Уильям и Гарри всегда мечтали о сестре. Со временем, когда они создали свои собственные семьи, они решили для себя, что все их дети будут разного пола и их будет много. Что касается принца Уильяма, у него уже есть трое детей, из которых два мальчика и одна девочка. Стоит отметить, что младшего ребенка они родили весной этого года. Беременность Кейт Миддлтон проходила тяжело — наблюдался сильный токсикоз, а также ухудшение здоровья. Даже сейчас поклонники королевской семьи взволнованы тем, как резко герцогиня похудела до 45 килограмм, ведь это серьезно может повлиять на организм женщины. Сейчас ее вес не может перебороть данную отметку.

На сегодняшний день ей 36 лет и она недавно вышла из декретного отпуска. Однако, не смотря на все обстоятельства, которые могут угрожать ее жизни, она готова исполнить мечту своего супруга и сделать ему большую и разнополую семью.