Моника Белуччи рассказала поклонникам о новом романе

Знаменитая 54-летняя актриса поделилась подробностями своей личной жизни, которая постепенно приходит в норму. Ранее Моника Белуччи сообщала, что после развода с Касселем чувствовала себя потерянной, однако, сейчас в ее жизни начался новый период.

Актриса дала интервью известному журналу Paris Match, где рассказала, что в настоящий момент чувствует себя по-настоящему счастливой и свободной. Актриса поделилась, что развод с популярным французским актером Венсаном Касселем и период после него давался женщине очень трудно, ведь они прожили вместе более 15 лет. Итальянка раскрыла подробности своей личной жизни, признавшись, что ее сердце занято. По ее словам, Моника Белуччи и ее новый избранник, чье имя она не раскрыла, понимают друг друга с полуслова. Звезда заявила, что новый мужчина вращается совсем в другой профессиональной сфере. Однако его работа заставляет очень много путешествовать по миру. «Его образ жизни очень схож с моим, поэтому он отлично меня понимает».

Женщина не спешит делиться с поклонниками всеми подробностями нового романа и хочет насладиться счастьем. При этом она отмечает, что брак с Касселем навсегда останется важной частью ее жизни. Ведь у знаменитостей двое детей. Однако Моника Белуччи говорит, что теперь знает, как жить дальше. Актриса рассказала, что новый избранник вновь заставил ее поверить в любовь.