Лысый Александр Ревва стал похож на Дмитрия Нагиева

Актер "решил плюнуть на всё" и кардинально поменял внешний вид. Этим событием он поделился со своими подписчиками в Instagram.

Александр Ревва внезапно сбрил свою прическу и предстал перед аудиторией абсолютно лысым. Сохранилась лишь растительность на лице. Перемена весьма разительная. Особенно, если учесть, что комик годами хранил верность длинной шевелюре и лишь недавно её укоротил.

Поклонники с трудом узнали знаменитость, которая предстала перед ними на видеозаписи. Они пишут, что с новым имиджем Александр Ревва стал похож на Дмитрия Нагиева. Оценки комментаторов разделились. Одник сквозь шок признали стильность образа, другим лысая голова артиста пришлась не по вкусу. Появилось предположение, что стрижка является не прихотью Александра Реввы. Возможно, такой внешности требует его сценический образ в новом проекте.



