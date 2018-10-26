«Я его очень любила»: внучка Николая Караченцова показала один из последних его снимков при жизни

Людмила Поргина рассказывала, что перед смертью Николай Караченцов успел увидеть детей с внуками и попрощался со своей семьей. Янина Караченцова, внучка известного актера, почтила память об усопшем, показав редкий семейный снимок.

Николай Караченцов скончался 26 октября. Вдова актера Людмила Поргина говорила, что ее муж ушел «спокойно». Артист не испытывал мук и был рядом со своей семьей. Родственники часто навещали Караченцова в больнице, поэтому актер всегда чувствовал их любовь.

Внучка Караченцова ведет свою страничку в Instagram. На Янину Караченцову подписано всего несколько сотен человек, поэтому снимки с ее аккаунта видят немногие. Совсем недавно внучка актера показала один из последних снимков Караченцова при жизни.

На опубликованном фото Николай Караченцов лежит на больничной койке. По снимку видно, что актеру ставили капельницы и он себя плохо чувствовал. Николай Караченцов выглядит совсем не так, каким его запомнили многие поклонники. Взъерошенные волосы, пятна на футболке и совсем невеселый взгляд увидели на снимке пользователи. Внучка Караченцова стоит рядом с кроватью и улыбается.

В описании под снимком Янина Караченцова написала очень трогательные слова. Внучка актера написала, что ее дедушка был великим человеком. «Я его очень любила», - отметила Янина Караченцова и пообещала, что будет любить своего дедушку и дальше. Помимо этого, внучка актера высказала желание соответствовать своему родственнику. Пользователи были тронуты снимком и отметили, что даже на одном из последних фото при жизни Караченцов пытается казаться сильным и не выдает грусти.