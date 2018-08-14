Астролог «Давай поженимся» Тамара Глоба рассказала об операции по удалению опухоли

Сегодня, 10:49 \\ Шоу-бизнес

Женщина посетила шоу «Жена. История Любви», там Глоба рассказала о проблемах своей личной жизни. Также астролог поведала ведущей программы о пережитом онкологическом заболевании.

 Первым супругом Тамары Глобы был ее одноклассник Сергей. Астролог призналась, что она «душила» мужчину своей любовью. Их брак продлился 7 лет, от Сергея Тамара Глоба родила дочь Анну. Астролог рассказала, что в 23 года у нее нашли опухоль.

Глоба лежала в корпусе для больных раком пациентов. После операции по удалению опухоли она еще год не могла даже «поднимать от подушки голову». На тот момент она была в браке с первым супругом, но он даже не приходил к ней в больницу. По мнению Глобы, муж был безразличен к ней и к ее болезни. Уже после операции она родила мужчине дочь, но даже ребенок не спас их брак.

Тамара Глоба, рассказывая об операции по удалению опухоли, призналась, что ей было трудно. А нехватка поддержки мужа ее расстраивала. Павел Глоба стал вторым мужем астролога, от него женщина родила сына и назвала его Богданом. Сейчас Тамара и Павел Глоба в разводе и совсем не общаются. Астролог «Давай поженимся» сейчас не замужем. После развода с Павлом Глобой у нее были отношения с пловцом Вениамином Таяновичем, но и третий брак Тамары Глобы распался.

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Автор - Анна Пушкина
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