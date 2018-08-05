Звезда шоу «Дом 2» разводится с мужем

Сегодня, 14:32 \\ Шоу-бизнес

Бывшая участница телепроекта «Дом 2» Екатерина Колисниченко разводится с мужем. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Екатерина не скрывает, что ее брак с Никитой Капелюш, который продлился четыре года, потерпел крах и, к сожалению, им не удалось создать полноценной и счастливой семьи.

Решение разойтись было обоюдным, и паре удалось расстаться мирно и даже остаться в дружеских отношениях.

До этого девушка предпочитала не распространятся о своей личной жизни. По этому её откровенное признание о разводе стало неожиданным.

В ЗАГС Катя и Никита пошли вдвоем и в приподнятом настроении. Они заявили, что многим супругам надо брать с них пример и не превращать развод в войну.

Екатерина Количниченко пришла на «Дом-2» вместе с сестрой Юлей в 2010 году. За три года пребывания на телестройке Катя пыталась строить отношения с Евгением Пынзарем, Денисом Лысенко, Филиппом Алексеевым и Олегом Майами, но все эти отношения ни к чему не привели.

Ранее сообщалось, что Екатерина поссорилась с родной сестрой – Юлией Салибековой. Колисниченко позволила себе резкое высказывание в адрес матерей, чем сильно задела сестру. Юлия не стала молчать и посвятила Екатерине гневный пост в Instagram.

Напомним, Юлия замужем за Тиграном Салибековым. Молодые люди познакомились на «Доме 2». Пара воспитывает двоих детей. Скоро в семье родится третий ребенок.

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Автор - Анна Андреева
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