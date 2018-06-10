Екатерина Стриженова отправилась вместе с мужем в детокс-больницу

Сегодня, 18:23 \\ Шоу-бизнес

Телеведущая решила всерьез заняться своим похудением. Стриженова легла в специальную клинику, где для клиентов проводятся специальные процедуры и разрабатывается диета.

 50-летняя Екатерина Стриженова отправилась вместе с мужем в Карелию. Ведущая решила взять мини-отпуск для оздоровления и похудения. Стриженова поехала в детокс-клинику, которая уже стала популярной среди многих знаменитостей.

В детокс-больнице Стриженова ходит на разные процедуры и питается по специальному меню. Вместе с ведущей в клинике находится и ее муж. Однако, супруг Екатерины Стриженовой лег в детокс-больницу не для похудения, а для общего оздоровления организма.

Стриженова уже показала ролик, который она сняла во время прогулки в Карелии. Пользователи желают ведущей удачного отдыха и эффективного похудения.

[media=https://www.instagram.com/p/BpzaRijhhuz/]

Судя по ролику, Стриженова рада своему отпуску. Она восхищается красотами леса и наслаждается природой. Конечно же, к эстетическому наслаждению в скором времени добавится еще и чувство уверенности в себе, ведь в клинике Стриженова намерена сбросить вес и больше не возвращаться к былым килограммам.

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Автор - Анна Пушкина
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