В США состоятся показы российского хоррор-фильма "Русалка. Озеро мёртвых"

Компания Shout! Studios приобрела права на прокат в США российского хоррор-фильма «Русалка. Озеро мёртвых» режиссёра Святослава Подгаевского, о чём сообщили в пресс-службе «Централ Партнёршип».

Заместитель генерального директора по закупкам кинокомпании Джордан Филдс положительно оценил сделку, поскольку отечественный «ужастик» показался ему стильной, выразительной и мистической картиной, которая действительно пугает. Параллельно «Централ Партнёршип» заключила сделку с британским дистрибьютором 4Digital Media. Ранее права на фильм приобрели в других странах мира. Российский фильм увидят на немецкой, франкоязычной и латиноамериканской территории и в нескольких странах Юго-Восточной Азии.

В России показ фильма состоялся ещё летом – 12 июля. К середине октября картина собрала более миллиона долларов. Хоррор основан на славянских мифах об утопленницах, зачаровывавших мужчин и утаскивающих их под воду.

Ранее издание IndeiWire включило советский «Вий» в список лучших хоррор-фильмов. В рейтинге картина заняла 89-е место.