Эксл Роуз раскритиковал сторонников Трампа за использование его песен на митингах

Сегодня, 20:45 \\ Шоу-бизнес

Эксл Роуз, вокалист группы Guns N' Roses, в своём аккаунте в Twitter возмутился, что на мероприятиях в поддержку Дональда Трампа используют песни рок-бэнда.

Роуз заявил, что он не давал разрешение на использование своих трудов в политических целях. Он отметил, что администрации главы государства удаётся находить «дыры» в лицензиях, благодаря чему, несмотря на запреты музыкантов, их песни исполняют на митингах. Также фронтмену показалось смешным, что сторонники президента выбрали для митинга «антитрамповскую» музыку.

Ранее певица Рианна возмутилась, что её песня Don't Stop The Music прозвучала на мероприятии в поддержку президента. Певица добавила, что ни она, ни её люди никогда не посетят такие «ужасные митинги». До неё запрет на использование песен на митингах Трампа дали Фаррелл Уильямс и семья Принса. Более того, Уильмс оказался разгневан тем фактом, что президент провёл митинг под песню Happy через несколько часов после нападения на людей в синагоге в Питтсбурге.

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Автор - Елена Андреева
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