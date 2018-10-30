Племянник Меган Маркл снялся в новом шоу и раскрыл все тайны о герцогине Сассекской

На телеканале MTV стартует новое шоу The Royal World, в котором участники проведут 2 неделе в особняке в Суррее. Среди участников оказался и Тайлер Дути – сын Томаса Маркла-младшего, брата Меган Маркл.

Конечно же, племянник Меган Маркл не мог воспользоваться шансом прославиться. Семья герцогини Сассекской до сих пор обижается на свою родственницу, так как она не хочет с ними общаться и даже не позвала их на свою свадьбу с принцем Гарри.

Теперь же племянник Меган Маркл снялся в новом шоу. Туда он пришел в качестве одного из участников. По сценарию, герои шоу должны жить в особняке и принимать условия «королевской жизни». В проекте приняли участие сын нигерийского вождя, крестница русской принцессы, дочь ирландского марикза, тройная баронесса и маркиза из Италии. Среди участников оказался «наглый американец» Тайлер Дути, который вскоре заявил, что он является премянником Меган Маркл.

В новом шоу Дути много говорил о своей тете. По данным СМИ, он раскрыл все тайны о герцогине Сассекской. Создатели шоу надеются, что секреты от племянника Меган Маркл станут интересны публике и помогут собрать проекту высокие рейтинги. Премьера скандального шоу, в котором обещают раскрыть «грязные секреты» жены принца Гарри, состоится на этой неделе.