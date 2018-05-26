Старшая дочь Татьяны Навки удивила своим сходством с матерью

Вчера, 22:30 \\ Шоу-бизнес

Александра Жулина удивила своих подписчиков новым селфи. На снимке, который дочь знаменитой фигуристки опубликовала в своем аккаунте в Instagram, видно, как девушка стала поразительно похожа на мать.

 Александра Жулина, отпраздновавшая в этом году свое 18-летие стала просто копией своей мамы. Когда девушка была младше, ее постоянно сравнивали с отцом. Однако сейчас ситуация в корне изменилась. Старшая дочь Татьяны Навки стала настолько похожа на знаменитую фигуристку, что между ними теперь сложно найти отличия. Многие фанаты оказались даже сбиты с толку. Черты лица, характерный взгляд придают Александре поразительное сходство с мамой.

Девушка начала использовать яркие цвета в используемой косметике, подчеркивая свои черты лица. Это лишь добавляет ей сходства с Татьяной Навкой. Многие поклонники российской фигуристки отметили, что сначала приняли Александру за саму звездную спортсменку. Отмечается, что старшая дочь Навки не пошла по дороге своей матери. Она не занимается профессиональным спортом и в настоящий момент учится в МГИМО. Фанаты российской спортсменки не устают повторять, что ее дочь обязательно добьется успехов, однако, это однозначно будет не спортивная сфера.

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Автор - Евгения Чернобаб
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