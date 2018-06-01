"Чисто звери": Шнуров в стихах возмутился групповым изнасилованием полицейского в Уфе

Сегодня, 13:05 \\ Шоу-бизнес

Музыкант не верит, что наказание трех чиновников изменит общую ситуацию в стране. Такой обреченный прогноз он опубликовал на своей странице в Instagram.

 Сергей Шнуров отреагировал на скандальный случай в Уфе новым произведением. Он описал в стихах свое видение ситуации. Правоохранителей можно назвать: "чисто звери", если они занимаются изнасилованием своих же сотрудников. Лидер группы "Ленинград" считает, что совсем скоро полицейские примутся и за других людей. "Русский секс, как русский бунт", - пишет Сергей Шнуров, возмутившись пассивностью граждан.

Напомним, девушка-дознаватель заявила в Следственный комитет о групповом изнасиловании со стороны трех высокопоставленных полицейских. Вскоре всех подозреваемых уволили из МВД и заключили под стражу на время расследования.

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Автор - Александр Лубяной
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