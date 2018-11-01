Ивлеева зарабатывает на плагиате песни канала 55х55 про 15 сантиметров

Девушка решила разместить песню со своими словами в Apple Music, однако похожая композиция появилась намного раньше.

В интервью Юрию Дудю Настя Ивлеева рассказала о том, каким мужчинам стоит оценивать себя хуже других. Основным мерилом стал размер достоинства, и длина в 15 сантиметров была названа девушкой нежелательной. Для пользователей Сети высказывание стало основой для многочисленных мемов, а в некоторые из них даже стали делать песни.

В первой половине октября композицию «15 сантиметров» опубликовал YouTube-канал 55х55. Видеоряд и песня вызвали интерес у публики, и, видимо, Ивлеева это заметила. 1 ноября Настя сообщила своим подписчикам в Instagram, что композиция появилась в Apple Musiс. Часть фанатов встретила публикацию тепло, однако некоторые из них посчитали, что девушка просто хочет зарабатывать на плагиате чужого творения. «Работа 55x55 полностью скатана , переделали бит что бы на авторские права не подали», «Оригинал на видео лучше», - стали писать подписчики, недовольные копированием.