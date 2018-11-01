Ивлеева зарабатывает на плагиате песни канала 55х55 про 15 сантиметров
Девушка решила разместить песню со своими словами в Apple Music, однако похожая композиция появилась намного раньше.
В интервью Юрию Дудю Настя Ивлеева рассказала о том, каким мужчинам стоит оценивать себя хуже других. Основным мерилом стал размер достоинства, и длина в 15 сантиметров была названа девушкой нежелательной. Для пользователей Сети высказывание стало основой для многочисленных мемов, а в некоторые из них даже стали делать песни.
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«15 см» в Apple Music и Boom (ссылка в профиле)👆🏽😂 . Внимание! Я НЕ запела! Было бесконечно много запросов на выведение 15см из видео формата в аудио! 🎧 Мы поугарали и сделали! Как говорится, забавы ради😉 Качайте! 😂😂🤟🏽 (текст в трэке вырезан из контекста) Записывайте сторис с трэком и выкладывайте с хэштегом #ивлеева15см и отметкой моего аккаунта! Лучшие попадут ко мне😈 Вот такой вот пиздец:)
В первой половине октября композицию «15 сантиметров» опубликовал YouTube-канал 55х55. Видеоряд и песня вызвали интерес у публики, и, видимо, Ивлеева это заметила. 1 ноября Настя сообщила своим подписчикам в Instagram, что композиция появилась в Apple Musiс. Часть фанатов встретила публикацию тепло, однако некоторые из них посчитали, что девушка просто хочет зарабатывать на плагиате чужого творения. «Работа 55x55 полностью скатана , переделали бит что бы на авторские права не подали», «Оригинал на видео лучше», - стали писать подписчики, недовольные копированием.