В Екатеринбурге прошли съемки клипа певицы Линды

28 октября в Екатеринбурге начала проводить съемки нового клипа певица Линда. 31 октября видеоролик закончили снимать и теперь осталось лишь обработать материал, который выпустит в сеть исполнительница.

О сюжете клипа все задействованные лица пока молчат. Известно только, что ролик будет выпущен на уже существующую новую песню под названием «Трещины». Линда рассказала, что она давно хотела прилететь в столицу Урала. Работа местных режиссеров очень впечатляет женщину и именно для этого она совершила свое путешествие в большой город. Также в команде находились операторы, гримеры и актеры из Екатеринбурга.

Съемочная группа была в составе 15 человек. Съемки проходили в нескольких местах города. Одна из частей клипа проходила в здании, где обычно проходят квесты, под названием «Коляда-театр». Остальные съемки часто проходили за городом. В скором времени можно будет увидеть новое творение певицы.

Ранее стало известно о госпитализации известной исполнительницы Анны Семенович, которую в срочном порядке доставили в больницу местные врачи. Девушка выложила в сеть видео, на котором заметно, что с ней все в порядке и ее жизни ничего не угрожает. Сама певица рассказала, что почувствовала себя плохо и на данный момент проходит лечение под капельницами.