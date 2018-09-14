Откровенный клип Анны Седоковой на песню «Шантарам» запретили к показу на телевидении

Новое видео снял известный клипмейкер Алан Бадоев. Анна Седокова гордится своим клипом, так как в нем она постаралась максимально раскрыться и передать эмоции песни.

Анна Седокова нередко выступает в откровенных нарядах, певица часто демонстрирует пышную фигуру в лаковых костюмах или ультракоротких топах. Теперь же звезда снялась в клипе на свою песню «Шантарам». Откровенный ролик понравился многим фанатам Анны Седоковой, однако на телевидении клип появится с малой вероятностью.

Все дело в том, что в клипе Анна Седокова танцует в крайне откровенных нарядах. Помимо этого, рядом с певицей часто лежат ножи, а стены и пол вокруг нее иногда окрашены красной краской, имитирующей кровь. Анна Седокова рискнула показать себя с новой стороны, однако экспрессия клипа и странные образы понравились не всем. Из-за этого ролик запретили к показу на телевидении.

Поклонники уже успели оценить клип Анны Седоковой лайками и комментариями. На YouTube ролик певицы на ее песню «Шантарам» собрал более 6 000 лайков и 216 000 просмотров. Примечательно, что число дизлайков гораздо меньше, чем число положительных оценок. Однако в комментариях пользователи отметили, что клип получился слишком «мрачным», а сама Анна Седокова выглядит «пошло».