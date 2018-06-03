«Сморчок и тампон»: Лена Миро назвала новый брак Сергея Шнурова неискренним

По мнению блогера, солист группы «Ленинград» бессовестно использует новую избранницу.

Прожив 8 лет в браке с бывшей женой Матильдой, с виду бесцеремонный, но ранимый в душе Сергей не мог так быстро найти себе новую пассию, считает Лена Миро. Напомним, что брак Шнурова и Матильды ознаменовался чередой различных скандалов и домыслов, от которых бывшие, до безумства влюблённые друг в друга, супруги, казалось, получали истинное наслаждение. Неприятные изменения в поведении певца замечали и его фанаты. Они боялись, что Сергей впадёт в депрессию и сопьётся, но уже через два месяца после развода с женой Шнуров объявил о новой свадьбе с избранницей Ольгой.

«Шнур - слабак, а Оля его - дура изрядная, раз подписалась на такую унизительную для любой женщины, обладающей чувством собственного достоинства, роль», - пишет Лена Миро в блоге, открыто называя брак артиста неискренним с его стороны. Она отмечает, что Сергей использует новую жену как тампон, чтобы та впитала всю его горечь от расставания с бывшей. Тому свидетельствует пропуск певцом всех стадий переживания из-за развода с Матильдой, которую Шнуров, вероятно, всё ещё любит.

Но фанаты исполнителя не согласны с блогером. Они заметили, что новые отношения положительно повлияли не Сергея. Раньше он был похож на запущенного сморчка, так его обозвала сама Миро, но сегодня он заметно похорошел, и не мудрено, что в жизни красивого и успешного мужчины быстро появилась новая любовь.