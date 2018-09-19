Певица Вишня выпустила свой первый клип

Певица Вишня из Брянска в коне октября выпустила свой первый клип на песню «Новые роли». Премьера ролика состоялась 25 октября в сети на Ютуб канале. На сегодняшний день просмотры видеоролика увеличиваются с каждым часом.

Девушка рассказала, что первый клип уже готов и набирает количество просмотров. Он принес много приключений и большой опыт для певицы. Также Вишня поблагодарила всех, кто принял участие в ролике и тем, кто с нетерпением ждал выход клипа.

Большинство слушателей уже смогли оценить творчество исполнительницы. Многие даже сообщили, что клип привлекает своей душевностью. Любой желающий может выразить свое мнение девушке в комментариях под видео.

Ранее стало известно о том, что Клава Кока госпитализирована и находится в отделении больницы. У певицы воспалились связки, и врачи запретили делать какие-либо голосовые нагрузки.