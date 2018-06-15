Дочка Даны Борисовой призналась, что ее бьет отец, а бабушка с дедушкой делают вид, что не знают ее

Телеведущая Дана Борисова привел на съемки программы «Бородина против Бузовой» свою дочь Полину, которая переживает раскол семьи. В прямом эфире Полина рассказала, что за ее выбор в сторону мамы отец прибегал к насилию.

В передаче Дана Борисова еще раз убедила всех, что имеет плохие отношения с экс-супругом. Приведя в студию Полину, зрители услышали, как отец показывает свое странное и, даже, агрессивное поведение, когда дочь заявила, что хочет жить с мамой.

На сегодняшний день Дана Борисова проходит лечение от наркозависимости. По ее словам, она больше не употребляет наркотические вещества. Также она все свое время старается уделять любимой дочери Полине. Телеведущая прошла невероятно тяжелый путь от звезды телешоу до продолжительной борьбы с наркотиками.

За это муж полностью не согласен с тем, чтобы Полина жила с мамой. Однако, когда сама Полина говорит о том, что ей больше нравится быть с мамой, ее папа начинает вести себя агрессивно, вплоть, до насилия.

На передаче девочка рассказала, что вся семья отвернулась от нее. Бывают случаи, когда 11-летняя дочь разговаривает по телефону со своим отцом, а ему, в этот момент, подсказывает бабушка, что отвечать в телефонную трубку. Сегодня они живут в двух разных домах, расположенных по соседству. Когда девочка играет на улице и видит проезжавшую мимо нее машину, в которой находятся ее папа, бабушка и дедушка, они все пытаются делать вид, что не замечают Полину.

Дочка, комментируя положение мамы, говорит, что полностью поддерживает ее в процессе лечения. Она считает, что ее мать полностью излечилась от наркозависимости.

Дана, в свою очередь, рассказала, что хотела поддерживать с бывшим супругом хорошие отношения ради счастливого детства для Полины, однако женщина вынуждена платить алименты на ребенка, не смотря на то, что малышка уже много месяцев живет с мамой. Гости студии неоднозначно отреагировали на стопроцентное выздоровление Даны. Они считают, что ей достаточно одного раза, чтобы полностью сорваться. В ответ на предположения Борисова уверяет, что она на сто процентов вылечилась. Хотя, при упоминании об алкоголе, ее начинает трясти.

Дана Борисова, на данный момент, одинока, не смотря на то, что много времени ее поддерживал бывший любимый ей человек певец Данко. Тем не менее, у него уже есть своя вторая половинка, и он не сможет вернуться к Дане для возобновления прошлых отношений. Не смотря на все это, воссоединившись с дочерью, мама чувствует себя счастливо. Она уделяет ей достаточно много времени, на что Полина отвечает ей взаимной любовью. Они живут бесконфликтно, а дочка становится главной мотивацией для борьбы за здоровый образ жизни.