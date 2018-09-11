«Карьера под угрозой»: Клаву Коку госпитализировали с воспалением связок

Сегодня, 10:37 \\ Шоу-бизнес

Участница лейбла Black Star не справилась с нагрузками в своём первом туре, и скорая забрала её сразу после концерта.

Карьера 22-летней певицы Клавы Коки оказалась под угрозой, хотя она даже не успела провести концерты в половине из запланированных в её первом туре городов. Сразу после выступления в Екатеринбурге участницу лейбла Black Star увезли на скорой в одну из местных больниц и положили под капельницу. Об инциденте Клава Кока рассказала через свои страницы в социальных сетях и расстроила поклонников новостью о воспалении голосовых связок.

Из-за резко ухудшившегося состояния здоровья и госпитализации Клава Кока вынуждена отменить все концерты до конца следующего месяца из-за обязательного полного голосового покоя, иначе она лишится возможности петь. Исполнительница надеется, что успеет оправиться и выступить в Санкт-Петербурге и Москве 22 и 24 ноября соответственно. Сама певица уверена, что просто не рассчитала свои силы, и теперь испытывает вину, что не оправдала ожиданий поклонников. В комментариях фанаты начали писать ведущей телешоу «Орёл и решка» слова поддержки и желать скорейшего выздоровления.

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Автор - Марина Фёдорова
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