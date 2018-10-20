Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали о своей смертельной болезни

Сегодня, 13:13 \\ Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова около недели назад сообщили, что серьезно больны. Врачи рассказали об онкологии. Супруги больны раком кожи. Поклонники пожелали артистом здоровья, говорили слова поддержки. В свою очередь пара выразила благодарность и рассказали в своем видео о том, как же они живут в данный момент.

 В день рождения Натальи, супруги приняли решение отправиться в Италию. Исполнительнице будет 48 лет. Супруг старше своей жены на 8 лет, в этом году он отпраздновал 56-й День рождения. Поклонники присылали огромное количество поздравлений, в которых обязательно желали здоровье всей семье.

Не смотря на тяжелое положение, супруги держат себя в рука и стараются мыслить позитивно. О данном заболевании пара узнала именно в Италии. На День рождения Виктора врач прислал сообщение, в котором сообщил об онкологии и попросил немедленно вернуться обратно в Москву.

Пара провела 13 сеансов лучевой терапии, врачи утверждают, что они поправляются и вскоре совсем забудут о проблеме, которая их тревожила. Виктор, в свою очередь, ощущает значительные изменения и улучшение здоровья.

Ранее в медицинском колледже Липецка прошла конференция, на котором ученые рассказывали новые методы для борьбы с онкологией.

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Автор - Дарья Андросова
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