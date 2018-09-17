Ярослав Бойко прокомментировал слухи о беременной Марии Порошиной

По словам актера, роман с коллегой Порошиной ему приписывают в течении 15 лет. А после того, как беременная актриса рассталась со своим мужем Ильей Древновым, слухи об этом лишь усилились.

Не так давно стало известно, что Мария Порошина ждет ребенка. Позже поклонники были шокированы новостью о том, что актриса ушла от своего супруга. Сразу же появились версии о предполагаемом отце ребенка Порошиной. Многие предположили, что актриса беременна от своего коллеги Ярослава Бойко.

Более того, появились «инсайдеры», которые заявили, что Порошина и Бойко уже давно имеют романтические отношения. Якобы, гастролирующие вместе актеры тайно крутят роман, пользуясь возможностью постоянно находиться рядом. Теперь же Бойко прокомментировал слухи о беременной Порошиной и внес ясность в ситуацию.

Как пишут СМИ, Ярослав Бойко опровергает информацию о романе с Марией Порошиной. Актер спокойно относится к слухам и считает, что они являются поводом «поржать». Бойко отрицает свою причастность к беременности Порошиной и утверждает, что совместные гастроли не стали поводом для их романа. Между тем, сама Мария Порошина продолжает скрывать имя отца своего ребенка. Многие предполагают, что она может быть беременна от своего бывшего мужа Ильи Древнова. Якобы, актриса ушла от супруга из-за проблем в отношениях и даже беременность ее не остановила.