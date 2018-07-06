Ольга Бузова записала новую песню

Об этом певица рассказала на личной странице фотохостинга Instagram. По ее словам, она вновь работала над записью композиции в ночное время, так как живет по очень плотному графику.

Стало известно, что очень скоро в репертуаре известной 32-летней российской певицы Ольги Бузовой появится новая песня. Знаменитость лично рассказала, как записала ее ночью с помощью поста на персональном аккаунте. Так, на ее странице примерно в два часа ночи появилось фото из студии записи, где она позирует, сложив ладони в форме сердца.

Певица рассказала подписчикам, которых у нее в профиле, к слову, уже более 13,9 миллионов, что готовит для них сюрприз. Тем не менее, что именно это будет, она рассказывать не стала, лишь спросила, интересно ли это ее поклонникам. В ответ она получила множество комплиментов и заверений в любви.

"С большим нетерпением ждёмммм, красотка", "Ты крууууто поешь, я обожаю твои песни", "Здравствуй, Оля.... Вижу этот пост и, на самом деле, вижу боль в глазах и сердце... Какая же ты сильная... Я тебе верю! И верю в то, что пройдя всю эту тропу разочарования, ты обретёшь покой в «руках любви»" (орф. и пункт. авторов сохранены), - написали они в комментариях.