Певице Лободе срочно прооперировали почку, концерты в «Крокусе» перенесены

Сегодня, 18:34 \\ Шоу-бизнес

Артистка почувствовала боль и недомогание во время репетиции, там же она упала в обморок. Светлана Лобода надеялась, что ей не понадобится операция и хотела вернуться к работе сразу же после медицинского обследования.

 Врачи провели обследования и установили, что у Лободы есть проблемы с почками. В итоге, певицу срочно прооперировали. Артистке прописали постельный режим, теперь ей придется несколько дней провести в больнице.

По данным СМИ, певице прооперировали почку. Светлане Лободе пришлось изменить свой рабочий график. Теперь ее концерты в «Крокусе» (Crocus Ciru Hall) переносятся на другие даты. PR-директор Светланы Лободы подтвердила факт операции и отметила, что точные даты, на которые теперь перенесены концерты певицы, можно будет узнать на сайте «Крокуса».

 Стало известно, что концерты, которые должны были состояться 25, 26 и 28 октября, перенесены на январь. За несколько часов до госпитализации на странице Светланы Лободы в Instagram была сделана новая публикация, в ней певица анонсировала концерты и указывала, что все билеты на ее выступления уже проданы.

После новостей о срочной госпитализации Лободы в комментариях появились негодующие поклонники. Они стали писать, что покупали билеты на концерты певицы заранее и планировать ехать в Москву из других городов. Позже, когда стало известно, что Лободе срочно прооперировали почку, пользователи стали желать звезде скорейшего выздоровления и попросили певицу не переживать из-за перенесенных концертов.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Екатерина Андреева высказалась о своем увольнении с Первого канала

 Звезда пояснила ситуацию, которая возникла на фоне слухов о ее возможном уходе с Первого канала. По словам Екатерины Андреевой, которая более 20 лет вела программу «Время», она ушла из проекта из-за...

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

«Роковая красотка»: певица МакSим вернулась на сцену после тяжелой болезни

 Певица выступила в платье с откровенным декольте. МакSим поразила своих поклонников...

Жители Ростова поймали волка и не знают, что с ним делать

 Горожане отловили бродившего по улицам донской столицы и отправили на передержку. Пока...

Борющийся с раком Борис Корчевников потряс поклонников своим болезненным видом

 Телеведущий показал у себя в Instagram новый снимок, сейчас Корчевников путешествует по...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ