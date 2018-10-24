Певице Лободе срочно прооперировали почку, концерты в «Крокусе» перенесены

Артистка почувствовала боль и недомогание во время репетиции, там же она упала в обморок. Светлана Лобода надеялась, что ей не понадобится операция и хотела вернуться к работе сразу же после медицинского обследования.

Врачи провели обследования и установили, что у Лободы есть проблемы с почками. В итоге, певицу срочно прооперировали. Артистке прописали постельный режим, теперь ей придется несколько дней провести в больнице.

По данным СМИ, певице прооперировали почку. Светлане Лободе пришлось изменить свой рабочий график. Теперь ее концерты в «Крокусе» (Crocus Ciru Hall) переносятся на другие даты. PR-директор Светланы Лободы подтвердила факт операции и отметила, что точные даты, на которые теперь перенесены концерты певицы, можно будет узнать на сайте «Крокуса».

Стало известно, что концерты, которые должны были состояться 25, 26 и 28 октября, перенесены на январь. За несколько часов до госпитализации на странице Светланы Лободы в Instagram была сделана новая публикация, в ней певица анонсировала концерты и указывала, что все билеты на ее выступления уже проданы.

После новостей о срочной госпитализации Лободы в комментариях появились негодующие поклонники. Они стали писать, что покупали билеты на концерты певицы заранее и планировать ехать в Москву из других городов. Позже, когда стало известно, что Лободе срочно прооперировали почку, пользователи стали желать звезде скорейшего выздоровления и попросили певицу не переживать из-за перенесенных концертов.