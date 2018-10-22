Дочь балерины Волочковой шокировала Сеть своим откровенным танцем

Ариадна Волочкова, дочь скандально-известной балерины, увлекается танцами. Однако, девочка не пошла «по стопам» матери и предпочитает танцевать не под классическую, а под современную музыку.

Дочь Волочковой опубликовала у себя в Instagram новое видео. На нем Ариадна показала еще один свой танец. Позже видео показала у себя на странице и мать девочки Анастасия Волочкова. Своим откровенным танцем дочь балерины шокировала Сеть.

Многим понравились зажигательные движения дочери балерины. Фанаты Волочковой пишут, что ее наследница переняла от нее талант и умения двигаться под музыку. Однако, нашлись и те пользователи, которым не понравились танцы дочери балерины.

Хейтеры пишут, что дочь Волочковой слишком юна для столь откровенных танцев. Якобы, подобные движения весьма провокационны для девочки такого возраста. Ариадна Волочкова спровоцировала бурные обсуждения, своим откровенным танцем она не только шокировала Сеть, но и привлекла внимание большого числа пользователей.