Никита Михалков отказался шумно отмечать свой день рождения

Праздник справляли в семейном кругу, так как в последнее время здоровье кинорежиссера сильно пошатнулось.

21 октября известному советскому и российскому актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру Никите Михалкову исполнилось 73 года . Хотя он отказался шумно отмечать праздник, его семья не могла оставить его без внимания. Дети и внуки подготовили различные подарки, чтобы поздравить его. Так, внучка Лида подарила своему дедушке книгу, а Наташа нарисовала для него картину.

После того, как день рождения был отмечен, родственники сделали несколько памятных фотографий. После они появились на официальной странице супруги режиссера Татьяны Михалковой в социальной сети Instagram. В ответ на это поклонники его творчества оставили для него множество приятных пожеланий.

"Долголетия вам, Никита Сергеевич! Огромного счастья Вам и всей вашей семье, на таких семьях держалась и будет держаться земля русская! Любим вас всех!", "Никита Сергеевич, с днём рождения! Здоровья, запала и вдохновения на новые фильмы!", - писали они в комментариях к фото.