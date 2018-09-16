"Полностью здоров": Сергей Жуков возвращается на сцену после операции

После долгой борьбы за полноценную жизнь российский исполнитель вновь порадовал своих поклонников новостями о себе.

Так, солист популярной группы "Руки вверх!" Сергей Жуков возвращается на сцену после реабилитации. Период после хирургического вмешательства был сложным как для певца, так и для его родных. Отмечается, что специалисты не давали утешительных прогнозов, так как рана долго не заживала. Однако несмотря на все трудности, Жуков справился с ними и вновь готов творить музыкальные шедевры.

Напомним, Сергей был госпитализирован из-за того, что во время концерта за кулисами он ударился о металлическую конструкцию, после чего у певца образовалась грыжа, впоследствии разросшаяся на весь живот.

Он оказался прикованным к лечащему аппарату и был вынужден соблюдать строгую диету и контролировать рацион питания. На данный момент исполнитель полностью здоров и выражает благодарность всем врачам за лечение, а также поклонникам за поддержку.