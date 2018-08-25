«Роковая красотка»: певица МакSим вернулась на сцену после тяжелой болезни

Сегодня, 16:42 \\ Шоу-бизнес

Певица выступила в платье с откровенным декольте. МакSим поразила своих поклонников модной стрижкой и волосами пепельного цвета.

 Для возвращения на сцену после тяжелой болезни певица МакSим выбрала весьма необычный образ. 35-летняя артистка феерично выступила и наконец-то порадовала поклонников. На концерт певицы МакSим пришло много ее фанатов, билеты были раскуплены заранее. Самые преданные были готовы сидеть на дополнительных местах.

 «Роковая красотка», - написали восторженные поклонники после концерта певицы МакSим. После тяжелой болезни, из-за которой Марина Максимова (настоящее имя артистки) была вынуждена брать перерыв, звезда продемонстрировала шикарные формы и позитивное настроение. Фанаты были очень рады, что звезда вернулась на сцену и снова будет выступать.

У себя в Instagram МакSим не стала публиковать снимки с концерта. Она лишь показала огромный букет, который ей подарили поклонники. В описании она указала, что очень благодарна своим фанатам за все цветы и овации, которыми они ее одарили.

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Автор - Анна Пушкина
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