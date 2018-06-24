Певица Мадонна шокировала подписчиков своим внешним видом

Сегодня, 07:30 \\ Шоу-бизнес

Известная певица Мадонна шокировала и испугала своих фанатов и подписчиков в сети Instagram. Женщина выложила фотографию, в которой она выглядит очень постаревшей.

 В социальной сети появился пост, в котором исполнительница выложила фотографию в зеркале с распущенными волосами. На снимке женщина опустила голову, что добавило мрачности картине. Подпись к фото оказалось более позитивным, в нем Мадонна пожелала всем доброго утра и назвала себя «футбольной мамой».

Комментарии сразу же посыпались в адрес певицы, где фанаты отрицательно отнеслись к ее внешнему виду и сказали, что она выглядит очень плохо. Многие начали давать советы и говорить о нормированном сне, а некоторые склоняются в силу возраста и сообщают о великолепном виде Мадонны. В любом случае артистка продемонстрировала себя такой, какая она есть и каждому стало ясно, что возраст победил внешность.

Ранее известная российская исполнительница Глюкоза сообщила в своей сети «Инстаграм» об операции, которая довольно болезненно переносится. Девушке оперировали ногу.

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Автор - Дарья Андросова
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