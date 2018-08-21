Меган Маркл и принц Гарри выбрали для своего наследника «звездную» няню

С выбором няни супруги определились благодаря совету их друзей Джоржа и Амаль Клуни. Конни Симпсон воспитывала многих «звездный детей», ее клиентами были такие знаменитости как Джессика Бил и Джастин Тимберлейк, Джессика Альба и даже Эмили Блант.

Как сообщило издание The Star on Sunday, герцог и герцогиня Сассекские уже выбрали няню, которая будет помогать им воспитывать их наследника. Совсем недавно общество лишь ожидало новостей о беременности Маркл, теперь же поклонники королевской четы с нетерпением ждут новых подробностей обо всем, что могло бы касаться «интересного положения» жены принца Гарри.

Наследника Меган Маркл и принца Гарри будет воспитывать «няня Конни» (в Голливуде женщина известно именно по такому прозвищу). Меган Маркл и принц Гарри выбрали «звездную» няню по совету актера Джоржа Клуни и его жены.

«Няня Конни» рассказала, что будет рада помочь Меган Маркл и принцу Гарри с воспитанием их ребенка. Однако, она не будет рассказывать малышу о его «королевских корнях». По словам няни, наследник герцога и герцогини Сассекских не будет «с пеленок» знать о том, что в нем течет королевская кровь.