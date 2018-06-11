«Его убили специально»: Подруга Игоря Талькова назвала имя его предполагаемого убийцы

Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года. Его жена Татьяна Талькова и подруга Ирина Красильникова не оставляют надежды найти виновных в преступлении и узнать, кто же убил музыканта.

На шоу Бориса Корчевникова «Далекие близкие» жена и подруга Игоря Талькова пришли для рассказа о последних днях жизни музыканта. По словам вдовы певца, ее муж чувствовал беду задолго до дня трагедии. Якобы, Игорь Тальков странно себя вел и даже прощался со своей семьей. Музыкант говорил, что ему жалко оставлять свою жену, так как ее «раздавят». Сначала Татьяна Талькова не могла и представить, о чем говорил муж.

Накануне концерта, на котором Игорь Тальков так и не выступил, он с кем-то говорил по телефону. Разговор случайно услышала его жена. По словам Татьяны Тальковой, кто-то объявил музыканту войну, а тот ее принял. «Посмотрим, кто выйдет победителем», - сказал Тальков загадочному собеседнику.

Ирина Красильникова, подруга семьи Игоря Талькова, не намеренна оставлять убийство без внимания. Она рассказала, что следователь, который вел дело Талькова, незадолго до своей смерти отдал большую часть уголовного дела ей. Теперь подруга Талькова намеренна найти убийцу музыканта. Она уже назвала имя предполагаемого убийцы.

«Его убили специально», - утверждает Ирина Красильникова. Ей кажется, что музыкант погиб из-за своего патриотизма и стремления поднимать Россию «с колен». Подруга певца уверенна, что к его гибели причастен Валерий Шляхман – директор Талькова. Якобы, после смерти музыканта он сбежал за границу и даже не пытался оправдаться. Ирина Красильникова хочет, чтобы Шляхман вернулся в Россию и дал показания в качестве подозреваемого, а не в качестве свидетеля.