«Быть и бабушкой, и мамой»: Нелли Пшенная рассказала о воспитании внучек после смерти дочери от рака

Известная актриса потеряла свою единственную дочь Евгению несколько лет назад. После смерти дочери Нелли Пшенная взяла на себя воспитание своих внучек – Полины и Насти.

Актриса Нелли Пшенная рассказала, что после смерти дочери от рака ей трудно жить в квартире, где до этого жила вся семья. Из-за этого она большую часть времени живет с зятем и внучками, а в старую квартиру изредка приходит для «подзарядки». Проект «Идеальный ремонт» решил помочь Нелли Пшенной и предложил ей ремонт, чтобы объединить балкон и гостиную. Актриса предложение приняла.

В ходе программы она рассказала о воспитании внучек после смерти дочери. Теперь Нелли Пшенной нужно быть и бабушкой, и мамой. Старшая внучка Полина уже поступила в ВУЗ, а младшая внучка Настя – школьница, она учится в 6 классе. Все свое время Нелли Пшенная посвящает девочкам, они очень любят свою бабушку и хотят быть на нее похожими.

Актриса вспоминает, как когда-то ее дочь говорила, чтобы та воспитывала своих внучек, а не баловала их. Теперь же Нелли Черной приходится находить «золотую середину». «Нужно научиться смеяться, как раньше» - говорит актриса. Она жалеет, что уделяла своей дочери мало внимания.

В молодости Нелли Пшенная была так занята съемками, что порой могла забыть забрать свою маленькую дочь из детского сада. Сейчас актриса осознает свои ошибки и старается воспитывать внучек, чтобы не те получали максимум внимания и любви.