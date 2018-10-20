Певица Ани Лорак выступит в Чите со своим новым шоу

Народная артистка Украины Ани Лорак, которая участвовала в «Евровидении», а сейчас является одним из членов жюри в шоу «Голос», сообщила о своем выступлении в Чите.

Певица приехала в город со своим новым шоу Diva. О нем девушка заявила на премии MusicBox, которая состоялась в конце сентября. Завершающий концерт в российском туре пройдет 21 октября в 19:00 в «Мегаполисе», который является спортивно-концертным комплексом. Шоу Diva станет неким перевоплощением и откровенным перфомансом с певицей Ани Лорак, которая исполнит главную роль. Данная история расскажет о различных временах, в которых живет женщина. Она станет той, кто смог добиться вершин самостоятельно и доказать, что мечты превращаются в реальность при большом желании. Дива является такой героиней, которая умеет любить, прощать, вдохновлять и делиться своими возможностями со всеми окружающими.

Ранее певица Ани Лорак в кресле жюри на шоу «Голос» сделала свой выбор и дала шанс 17-летней девушке из Воронежа, которая исполнила сложную песню и не справилась с волнением.