«Новый роман»: Анну Седокову и Дмитрия Борисова застукали за страстными объятиями

За последние три недели я трижды выступали на трёх топовых площадках в Москве. Мне казалось, что вчера уже никто не прийдет 😂 Но уже днём мне стали писать письм, с просьбой провести на концерт, так как мест уже на было )) Видели бы вы размер моей гордости))))) А размер моего счастья был ещё больше, когда в зале танцевали и пели со мной мои #друзья! Это была сумасшедшая ночь! Спасибо, что сходите с ума со мною вместе 🖤#андрейпрости Какое фото больше всего нравится 1-2-3?