«Новый роман»: Анну Седокову и Дмитрия Борисова застукали за страстными объятиями

У 35-летней певицы трое детей, она воспитывает двух дочерей и сына. Личная жизнь Анны Седоковой часто является поводом для сплетен и домыслов, так как и сама певица нередко дает для этого поводы.

У себя в Instagram Анна Седокова опубликовала новые снимки. На них она позирует рядом со своими друзьями. Внимание пользователей привлек снимок, на котором Седокова прижалась к ведущему Дмитрию Борисову. Судя по фото, певица хорошо общается с журналистом.

Пользователи сразу решили, что у Седоковой новый роман. Якобы, ее и Дмитрия Борисова застукали за страстными объятиями, из-за чего певице пришлось показать снимок с ведущим. В комментариях пользователи спорят о том, будут ли Борисов и Седокова вместе.

Позже Седокова написала, что она не специально прижималась к Борисову. Якобы, ее толкнул какой-то мужчина, из-за чего она оказалась в объятиях ведущего Первого канала. Эти оправдания показались фанатам весьма неубедительными. Если бы Седокову действительно кто-то толкнул, то она не успела бы сложить руки на плече Борисова. Ведущий, отмечают комментаторы, положил свою руку на талию певицы, так что отрицать страстные объятия очень сложно.