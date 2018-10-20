«Новый роман»: Анну Седокову и Дмитрия Борисова застукали за страстными объятиями
У 35-летней певицы трое детей, она воспитывает двух дочерей и сына. Личная жизнь Анны Седоковой часто является поводом для сплетен и домыслов, так как и сама певица нередко дает для этого поводы.
У себя в Instagram Анна Седокова опубликовала новые снимки. На них она позирует рядом со своими друзьями. Внимание пользователей привлек снимок, на котором Седокова прижалась к ведущему Дмитрию Борисову. Судя по фото, певица хорошо общается с журналистом.
Пользователи сразу решили, что у Седоковой новый роман. Якобы, ее и Дмитрия Борисова застукали за страстными объятиями, из-за чего певице пришлось показать снимок с ведущим. В комментариях пользователи спорят о том, будут ли Борисов и Седокова вместе.
Позже Седокова написала, что она не специально прижималась к Борисову. Якобы, ее толкнул какой-то мужчина, из-за чего она оказалась в объятиях ведущего Первого канала. Эти оправдания показались фанатам весьма неубедительными. Если бы Седокову действительно кто-то толкнул, то она не успела бы сложить руки на плече Борисова. Ведущий, отмечают комментаторы, положил свою руку на талию певицы, так что отрицать страстные объятия очень сложно.View this post on Instagram
За последние три недели я трижды выступали на трёх топовых площадках в Москве. Мне казалось, что вчера уже никто не прийдет 😂 Но уже днём мне стали писать письм, с просьбой провести на концерт, так как мест уже на было )) Видели бы вы размер моей гордости))))) А размер моего счастья был ещё больше, когда в зале танцевали и пели со мной мои #друзья! Это была сумасшедшая ночь! Спасибо, что сходите с ума со мною вместе 🖤#андрейпрости Какое фото больше всего нравится 1-2-3?