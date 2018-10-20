«Новый роман»: Анну Седокову и Дмитрия Борисова застукали за страстными объятиями

Сегодня, 08:53 \\ Шоу-бизнес

У 35-летней певицы трое детей, она воспитывает двух дочерей и сына. Личная жизнь Анны Седоковой часто является поводом для сплетен и домыслов, так как и сама певица нередко дает для этого поводы.

 У себя в Instagram Анна Седокова опубликовала новые снимки. На них она позирует рядом со своими друзьями. Внимание пользователей привлек снимок, на котором Седокова прижалась к ведущему Дмитрию Борисову. Судя по фото, певица хорошо общается с журналистом.

Пользователи сразу решили, что у Седоковой новый роман. Якобы, ее и Дмитрия Борисова застукали за страстными объятиями, из-за чего певице пришлось показать снимок с ведущим. В комментариях пользователи спорят о том, будут ли Борисов и Седокова вместе.

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За последние три недели я трижды выступали на трёх топовых площадках в Москве. Мне казалось, что вчера уже никто не прийдет 😂 Но уже днём мне стали писать письм, с просьбой провести на концерт, так как мест уже на было )) Видели бы вы размер моей гордости))))) А размер моего счастья был ещё больше, когда в зале танцевали и пели со мной мои #друзья! Это была сумасшедшая ночь! Спасибо, что сходите с ума со мною вместе 🖤#андрейпрости Какое фото больше всего нравится 1-2-3?

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Позже Седокова написала, что она не специально прижималась к Борисову. Якобы, ее толкнул какой-то мужчина, из-за чего она оказалась в объятиях ведущего Первого канала. Эти оправдания показались фанатам весьма неубедительными. Если бы Седокову действительно кто-то толкнул, то она не успела бы сложить руки на плече Борисова. Ведущий, отмечают комментаторы, положил свою руку на талию певицы, так что отрицать страстные объятия очень сложно.

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Автор - Анна Пушкина
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