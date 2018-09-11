Сергей Шнуров тайно женился на 26-летней светской львице

Церемония росписи состоялась в Петербурге. Шнуров и его избранница Ольга Абрамова решили обойтись без пышных церемоний и гостей.

Как сообщили СМИ, Шнуров снова женился. Его четвертой женой стала светская львица Ольга Абрамова, с которой тот не так давно появился на публике, не скрывая своих отношений. Источники, близкие к окружению Шнурова утверждают, что музыкант и его возлюбленная приехали в ЗАГС во время обеденного перерыва.

Они вошли через черный вход и уже через 5 минут вышли из здания мужем и женой. Почему Шнуров решил жениться тайно и для чего ему такая скрытность – источники не рассказывают. 26-летняя Ольга Абрамова является дочерью бизнесмена, который из Екатеринбурга переехал в Москву. Девушка известна в светских кругах столицы, за ней ухаживали сыновья миллионеров, однако она решила выбрать солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова.