Лобода рассказала Урганту о беременности и работе в такси

Певица далеко не сразу решилась сообщить старшей дочери о скором пополнении в семье. Она опасалась, что 7-летняя Ева не удержит состояние мамы в секрете.

Впрочем, Светлана Лобода скрывала свою беременность не только от дочери, но и от всей своей команды. Она призналась ведущему передачи "Вечерний Ургант", что коллеги не догадывались о скором рождении ребенка примерно до пятого месяца. Она и не думала уходить со сцены даже ради декретного отпуска. Лишь когда костюмы стали совсем малы - Светлана Лобода сообщила помощникам о беременности и попросила изменить мерки.

Со старшей дочерью приключилась другая история. Ева начала упрекать маму в полноте. В порыве заботы, девочка буквально выхватывала мучное изо рта Светланы Лободы. Лишь на восьмом месяце, когда скрывать положение стало совсем невозможно, певица раскрыла Еве секрет. Это произошло во время авиаперелета в США. Девочка очень обрадовалась рождению сестры. А имя Тильда малышка получила по согласованию с отцом.

Исполнительница также рассказала Ивану Урганту о своем предыдущем месте работы. Перед началом своей музыкальной карьеры, Светлана Лобода нуждалась в деньгах для выступлений в джаз-группе. Участие требовало наличие красивых костюмов. Вот тогда она устроилась водить такси. За баранкой Светлана Лобода продержалась всего неделю - во время последней поездки её напугали три дебошира.