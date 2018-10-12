SEREBRO выпустит 2 новые песни перед уходом Серябкиной

9 октября певица сообщила о своём решении покинуть музыкальный коллектив, в котором была с самого основания. Но перед началом сольной карьеры певица успеет выпустить последние композиции вместе со своей старой группой.

О всём происходящем в творчестве Ольга Серябкина сообщает своим поклонникам в Instagram. В очередной публикации певица рассказала о том, насколько сильно на неё повлияла осень 2018 года. Сейчас Серябкина работает над созданием сольного альбома под псевдонимом MOLLY, а также двумя песнями группы SEREBRO.

Вместе с коллективом Ольга готовится к двум крупным концертам, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Для поклонников это станет одной из последних возможностей увидеть Серябкину в составе группы.

Поклонники оценили, что даже перед уходом из коллектива певица продолжает работать вместе со своими коллегами и даже выпускает песни. Новость о двух новых композиций SEREBRO стала для них радостной новостью, ведь потом они смогут услышать MOLLY только в сольных композициях.