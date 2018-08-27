Рэпер Джиган изменяет жене с похожей на нее моделью

Такую информацию сообщают СМИ. Согласно данным источника, певец периодически встречается с Ниной Липкиной, молодой звездой социальной сети Instagram.

Многие поклонники считают 33-летнего рэпера Джигана хорошим отцом и примерным семьянином. Подобным образом себя позиционирует и его супруга, Оксана Самойлова. Пара часто публикует совместные фотографии, а также снимки, кто они запечатлены вместе со своими детьми. Тем не менее, СМИ усомнились в верности Джигана жене.

В сети стали ходить слухи, будто он уже несколько лет изменяет законной супруге с похожей на нее моделью Ниной Липкиной. Девушка не настолько известна, как ее предполагаемый любовник, однако, как заметно по ее профилю в Instagram, живет в роскоши. На ее личной странице больше 150 тысяч подписчиков, которым она регулярно показывает, как проводит время.

Хотя рэпер никак не отреагировал на сообщения о своей неверности, это сделала сама Липкина. Используя функцию Stories, она с сарказмом заявила, имея ввиду слухи, что сегодня узнала о себе новые факты и теперь надеется, что эта информация будет полезна многим. После она уточнила, что с Джиганом даже не знакома.