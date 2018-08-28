"Разочаровался": Гоген Солнцев впервые показал селфи с пропавшей женой

Пластическая операция заметно разгладила морщины на лице 63-летней Екатерины Терешкович. Однако молодой супруг вот уже несколько дней лишен возможности наслаждаться красотой любимой, о чем пишет на своей странице в Instagram.

Этим летом Гоген Солнцев объявил в социальных сетях и на ток-шоу, что его благоверная решилась лечь под нож хирурга. Екатерина Терешкович пожелала выглядеть более молодой ради своего супруга. После этого Гоген Солнцев на своем Instagram не выкладывал свежих фотографий своей жены: только архивные. Был один снимок вскоре после операции, но там лицо Екатерины было скрыто под повязкой.

Теперь же шоумен неожиданно впервые выложил на странице селфи с изменившейся женой. Судя по геолокации, снимок сделали во время автомобильной прогулки по набережной в Ярославле. Вот только поводом для публикации стал скандал в семье. По словам Гогена Солнцева, его избранница вот уже четыре дня не показывается дома и не отвечает на звонки. Этому предшествовали некие разногласия. Автор поста отметил, что разочаровался в своей супруге. Он предложил пропавшей Екатерине Терешкович вернуть уважение к себе.

Подписчики тут же предположили, что отношения пары движутся к расставанию. По одной версии, все изначально задумывалось ради эпатажного шоу, а теперь Гоген Солнцев стремится найти новый проект. Другие предположили, что омолодившаяся Екатерина Терешкович воспользовалась своей внешностью и мужчину получше.