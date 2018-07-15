Дарья Екамасова из "Легенды №17" родила первого ребенка

Скрытная актриса решила поделиться с поклонниками радостным событием. Такая запись появилась на её странице в Instagram.

Звезда фильма "Легенда №17" очень редко делится в соцсетях подробностями своей личной жизни. До недавнего времени мало кто догадывался о её беременности. На свежих фотографиях актриса демонстрировала лишь свое лицо. Но внезапно Дарья Екамасова опубликовала фотографию с огромным животом. В описании она лаконично объявила: "Я стала Мамой".

Стоит отметить, что ребенок стал для знаменитости первым. Пока она не раскрывает пол малыша. Зато хорошо известен отец. В конце 2016 года Дарья Екамасова сыграла свадьбу с продюсером Денисом Фриманом. Судя по отдельным постам, в семье царит идиллия. Супруг даже собственноручно делает любимой сыр.