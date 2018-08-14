Появилось видео жесткого падения на тренировке Загитовой

Несмотря на то, что ее главная конкурентка Евгения Медведева уехала в Канаду учиться фигурному катанию у заграничного тренера, 16-летняя олимпийская чемпионка продолжает заниматься на родине.

Накануне на официальной странице фотохостинга Instagram известной российской фигуристки, чемпионки Европы и чемпионки России Алины Загитовой появилось новое видео, с помощью которого она продемонстрировала фанатам, как тренируется ставить номер вместе с партнером. Она разместила ролик, используя функцию Stories.

На видео запечатлено жесткое падение партнера спортсменки, с которым она вместе проводила тренировку. Вначале вместе с ним Загитова как бы в унисон исполняет элементы фигурного катания, а спустя время молодой человек не смог удержать равновесие и упал на лет. При этом, скорее всего, падение было далеко не мягким, ведь после случившегося он еще какое-то время продолжает неподвижно лежать.

Ранее СМИ сообщили, что лишь недавно фигуристка вернулась из Японии, куда ездила из-за делового предложения. Как оказалось, ей предложили сняться в одной передаче, на что она согласилась. В сети уже появились фотографии необычного образа Загитовой.